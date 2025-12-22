“Хорасан ИШИД”-инин сөзчүсү Султан Әзиз Әззам һәбс олунду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистан тәһлүкәсизлик хидмәтләри ИШИД илә әлагәли "Вилајәте Хорасан" террор груплашмасынын сөзчүсү Султан Әзиз Әззамы һәбс етдикләрини ачыглады.
Бәзи Әфганыстан мәнбәләри онун Пакистан Кәшфијјат Хидмәти (ИКХ) илә јени әмәкдашлыг планлары барәдә данышыглар апардығыны, лакин данышыгларын уғурсузлугла нәтиҹәләндикдән сонра тәшкилат тәрәфиндән һәбс олундуғуну иддиа едирләр.
Мәлуматлар ҝөстәрир ки, Әззам вә групун һазыркы лидери Шаһаб әл-Мүһаҹир арасындакы фикир ајрылыглары ону вә бир сыра диҝәр үзвләри Пакистан кәшфијјатындан дәстәк алмаға вадар едиб.
Бу һәбс Пакистанын Әфганыстаны дәфәләрлә Кабулдакы террорчу групларын фәалијјәтинә иҹазә вермәкдә вә онлара тәһлүкәсиз сығынаҹаг вермәкдә иттиһам етдији бир вахта тәсадүф едир.
Әфганыстанын Али Лидеринин сөзчүсү Зәбиһуллаһ Мүҹаһид әввәлләр "Вилајәте Хорасан" лидерләринин Пакистанда олдуғуну вә Пакистан торпағындан Әфганыстана һүҹумлар һәјата кечирмәк нијјәтиндә олдуғуну ачыгламышды.
О, һәмчинин Исламабаддан бу шәхсләри Әфганыстана тәһвил вермәсини тәләб едәрәк, хүсусилә "Шәһаб әл-Мүһаҹир", "Султан Әзиз Әззам", "Әбдүл-Һаг Тоһид" вә онларын координатору "Сәлаһуддин Рәҹәб"ин Пакистанда олмасыны гејд едиб.
