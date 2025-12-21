Видео | Әләви вә Шиә вә Сүнниләри мүшрик һесаб едән вәһһаби Голани режими Һәләбин әл-Ҹәмилијјә мәһәлләсиндә синагог ачыдылар
21 dekabr 2025 - 15:42
Xəbər kodu: 1764445
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әләви, Шиә вә Сүнниләри мүшрик һесаб едән вәһһаби-сәләфи Голани режми нәһајәт ки, Һәләбин әл-Ҹәмилијјә мәһәлләсиндә ҹуһуд гардашлары үчүн синагог ачдылар. Ачылыш мәрасими јүксәк тәһлүкәсизлик тәдбирләри алтында вә медианын диггәтиндән кәнарда кечирилди. Үстәлик ачылыш мәрасиминдә иштирак вә чыхыш үчүн Исраилдән ики раввин дә дәвәт едибләр.
