Түркијә мүдафиә назири: Иран дәгиг әмәлијјатларла Комала вә ПЖАК күрд террорчуларыны дармадағын етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Түркијәнин мүдафиә назири Јашар Ҝүләр дејиб: "Исраил илә Иран арасындакы мүнагишә ПЖАК-ын истәдији кими ҝетмәди вә Иран дәгиг әмәлијјатларла бу група ағыр иткиләр верди."
Түркијәнин мүдафиә назири Јашар Ҝүләр Анкарада журналистләрлә кечирдији иллик ҝөрүшдә ПЖАК террор груплашмасынын гондарма Исраил адлы режим илә Иран Ислам Республикасы арасында 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы өзүнү "Иран режиминин сүгутуна" һазырладығыны билдирәрәк дејиб: "(Админ: Ганунсуз) Исраил (режими) илә Иран арасындакы мүнагишә ПЖАК-ын истәдији кими ҝетмәди вә Иран дәгиг әмәлијјатларла бу група ағыр иткиләр верди."
Ҝүләр һәмчинин ПКК террор групунун силаһларыны вә үзвләрини Шимали Ирагдан Ирана көчүрмәк сәјләринә тохунараг билдириб: "ПКК террор групунун тәрксилаһ просеси башладыгдан сонра бу групун чох сајда үзвү Шимали Ирагдан Ирана силаһ вә сурсат көчүрмәјә чалышды. Биз бу һәрәкәтләр барәдә Ираны ҝүндәлик олараг мәлуматландырырдыг вә Иран тәрәфи дә фүрсәт дүшәндә әмәлијјатлар һәјата кечирирди."
