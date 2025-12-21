Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франса президентинин АБШ-нин Украјна үзрә сүлһ разылашмасына васитәчиликлә бағлы сон ҹәһдләринин уғурсузлугла нәтиҹәләнәҹәји тәгдирдә Авропанын Русија президенти илә бирбаша данышыглара јенидән башламаға мәҹбур галаҹағыны демәсиндән сонра, Кремлин Владимир Путинин данышыглара һазыр олдуғу барәдә мәлумат јајмасы Јелисеј сарајынын оператив реаксијасы илә гаршыланыб.
Еммануел Макрон дүнән Брүсселдә Украјна мүһарибәсиндәки сон просесләрә даир Парисин јанашмасыны изаһ едәркән журналистләрә дејиб: “Ја лазыми [тәһлүкәсизлик] тәминатлары илә мөһкәм вә давамлы сүлһ әлдә олунаҹаг, ја да гаршыдакы һәфтәләрдә авропалыларын Русија илә там шәффафлыг шәраитиндә јенидән һәртәрәфли данышыглара башламасы үчүн јоллар тапмаг лазым ҝәләҹәк.”
Маҹарыстан вә Словакија кими өлкәләр истисна олмагла, Авропа Иттифагына үзв дөвләтләрин әксәријјәти Русијанын Украјнаја һүҹумундан сонра Владимир Путинлә әлагәләри дајандырса да, Франса президенти вурғулајыр ки, АБШ һөкумәтинин белә бир канала малик олдуғу шәраитдә Авропа Иттифагы Москва илә бирбаша диалог каналындан өзүнү мәһрум едә билмәз.
