Сионист режимин Иранын ракет системләринин јениләнмәсиндән нараһатлығы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин КИВ-ләри бу режимин Иранын ракет системләринин јениләнмәсиндән нараһат олдуғуну билдирибләр.
Сионист режимин орду радиосу тәһлүкәсизлик мәнбәләринә истинадән хәбәр вериб ки, бу режим Иранын ракет системләрини јениләмәсиндән нараһатдыр, лакин бу мәсәлә онлар үчүн ҝөзләнилмәз олмајыб.
Мәнбәләр билдирибләр ки, Иранын ракет системләрини јениләмәк үчүн мотивасијалары даһа да артыб вә ҝәләҹәкдә гаршыдурма асан олмајаҹаг.
Бу арада, Иран Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһ рәиси ҝенерал-полковник Сејид Әбдүлрәһим Мусәви бу јахынларда өлкәнин һава һүҹумундан мүдафиә потенсиалынын даһа да артырылмасынын ваҹиблијини вурғулајараг гејд едиб: “Иран Ислам Республикасынын һава һүҹумундан мүдафиә габилијјәтинин ҝүндәлик, давамлы вә даими шәкилдә ҝүҹләндирилмәси өлкәнин приоритетләриндәндир.”
