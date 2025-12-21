Сејјид Аббас Әрагчи Венесуела Боливар Республикасынын хариҹи ишләр назири Иван Ҝил Пинто илә телефон данышығы апарыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела Боливар Республикасынын хариҹи ишләр назири Иван Ҝил Пинто илә телефон данышығында хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи икитәрәфли мүнасибәтләри вә Кариб дәнизи бөлҝәсиндәки инкишафлары мүзакирә едиб вә фикир мүбадиләси апарыб.
О, Иран вә Венесуела арасында мүхтәлиф саһәләрдә чох јахшы мүнасибәтләрин олдуғуна тохунараг, ики өлкә лидерләринин ики өлкәнин марагларына ујғун олараг мүнасибәтләри мөһкәмләндирмәк вә ҝенишләндирмәк әзмини вурғулајыб.
Әрагчи АБШ-нин Кариб дәнизи бөлҝәсиндә дәниз тәһлүкәсизлијинә гаршы һәрәкәтләрини вә Венесуелаја гаршы ҝүҹ тәтбиг етмәк тәһдидини бејнәлхалг һүгугун фундаментал принсипләринин вә БМТ Низамнамәсинин кобуд шәкилдә позулмасы һесаб едиб. О, Венесуела халгына вә сечилмиш һөкумәтинә һәмрәјлик вә дәстәјини бәјан едәркән, реҝионда вә дүнјада сүлһ вә сабитлијә ачыг тәһдид олан бу ганунсуз вә биртәрәфли һәрәкәтләрә гәти шәкилдә гаршы чыхмаг үчүн бејнәлхалг иҹтимаијјәтин мәсулијјәтини вурғулајыб.
Венесуела хариҹи ишләр назири Иран Ислам Республикасынын АБШ-нин ганунсуз вә зүлмкар тәһдидләринә вә санксијаларына гаршы Венесуела халгы вә сечилмиш һөкумәти илә һәмрәјлик елан етмәсиндәки принсипиал мөвгеләрини јүксәк гијмәтләндирәрәк, Венесуела һөкумәти вә халгынын бу тәзјигләрә гаршы өлкәнин милли суверенлијини вә мүстәгиллијини горумаг әзмини вурғулады.
Sizin rəyiniz