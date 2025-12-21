  1. Ana səhifə
Иран шимал-шәрг сәрһәд бөлҝәләриндә гарда галан 2 миндән чох гејри-гануни Әфганыстан вәтәндашыны хилас етди

21 dekabr 2025 - 19:40
Source: İRNA
Иран Ислам Республикасынын сәрһәд кешикчиләри өлкәнин шимал-шәрг сәрһәд бөлҝәләриндә гарда галан 2 миндән чох гејри-гануни Әфганыстан вәтәндашыны хилас едибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Тајбад рајонунун Ислам Ингилабы үзрә прокурору билдириб: Иранын шимал-шәргиндә, Иран–Әфганыстан сәрһәд бөлҝәләриндә ҝүҹлү гар јағышы вә човғун нәтиҹәсиндә чәтин вәзијјәтдә галан 2 мин 106 гејри-гануни Әфганыстан вәтәндашы силаһлы гүввәләрин көмәји илә хилас олунуб.

Һөҹҹәт Сиддигинин сөзләринә ҝөрә, һәмин шәхсләр өлкәјә гејри-гануни дахил олмамышдан әввәл чәтин кечилән сәрһәд әразиләриндә ашкар едилиб, онлара оператив шәкилдә јардым ҝөстәрилиб, тибби вә зәрури һуманитар хидмәтләр тәгдим олунуб.

О гејд едиб: Бу шәхсләр тибби мүајинәдән кечирилдикдән вә мүвафиг гануни проседурлар баша чатдырылдыгдан сонра Әфганыстанын аидијјәти гурумларына тәһвил верилиб.

