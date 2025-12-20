Фото Репортаж | Имам Хомејни (р) Дүнја Мүкафатынын хариҹи гонаглары Әһли-Бејт (ә) Дүнја Ассамблејасынын баш катиби илә ҝөрүшдүләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) Дүнја Мүкафатынын хариҹи гонаглары Үмүмдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рамазани илә ҝөрүшдүләр. Ҝөрүшдә Түркијәдән ҹәнаб Гадир Акарас, Әли Әсғәр Каземи, Аббас Каземи вә Испанијадан Ҹәфәр Гонзалез, еләҹә дә Ислам Мәдәнијјәти вә Коммуникасија Тәшкилатынын Елми Әмәкдашлыг үзрә баш директору ҹәнаб Рәббани, Әрәб вә Африка Мәсәләләри үзрә баш директору ҹәнаб Фәрәһани вә Тәшкилатын Гум Нүмајәндәлијинин рәһбәри ҹәнаб Рәфати иштирак етдиләр.
20 dekabr 2025 - 12:30
Xəbər kodu: 1763889
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Мәһәммәд Мәһәммәди
