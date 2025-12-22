Әл-Нүҹәба: АБШ вә Түркијә ишғалчы гүввәләринин тамамилә ҝери чәкилмәси Ираг Мүгавимәтинин тәркисилаһ олмасы үчүн шәртдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Мүгавимәт Гүввәләриндән олан Әл-Нүҹәба Һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Һејдәр Әл-Лами базар ертәси ҝүнү, Әл-Мәалума Хәбәр Аҝентлијинә вердији мүсаһибәдә дејиб: "Силаһ ембаргосу вә тәрксилаһ анлајышлары арасында фәрг вар, лакин АБШ вә онунла әлагәли медиалар бунлары ејни ҝөстәрир."
О, сөзүнә давам едәрәк дејиб: “АБШ-ын һәрби мөвҹудлуғунун давам етмәси Ираг системи вә сијаси просес үчүн тәһлүкәдир вә Ираг торпағында Түркијәнин ҝениш һәрби мөвҹудлуғу өлкәмизин сијаси системинин мүдафиәси васитәси кими Мүгавимәтин силаһларына еһтијаҹ дујулмасынын башга бир сәбәбидир.”
Әл-Нүҹәба сијаси бүросунун үзвү гејд едиб: “Бу һәрәкатын силаһлары һеч вахт һөкумәтә вә ја онун гурумларына гаршы истифадә едилмәјиб, чүнки Әл-Нүҹәба сијаси системин бир һиссәсидир вә онун гурумларыны мүдафиә едир.”
Һејдәр Әл-Лами даһа сонра вурғулады: “АБШ-ын мүгавимәти тәрксилаһ етмәк тәләбләри Ираг, Ҹәнуби Ливан вә Јәмән дә дахил олмагла, бөлҝәдәки азадлыг гүввәләринә гаршы даһа бөјүк бир планын бир һиссәсидир. Буна ҝөрә дә Әл-Нүҹәба Һәрәкаты силаһларыны јалныз Америка вә Түркијә ишғалчы гүввәләринин Ираг торпағындан тамамилә ҝери чәкилдикләри тәгдирдә јерә гојаҹаг.”
