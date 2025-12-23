Пакистан алимләри: Орду Гәззаја гошун ҝөндәрмәк үчүн тәзјигә бојун әјмәмәлидир / Фәләстинә һәртәрәфли дәстәк верилмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гүдсүн азадлығы вә сионист режимин ишғалына сон гојмаг уғрунда Фәләстин мүбаризәсини гәтијјәтлә дәстәкләјән Пакистандакы дини партијаларын лидерләри вә танынмыш алимләр Пакистан ордусуну Гәззаја гошун ҝөндәрмәк вә ја ҺӘМАС мүгавимәт һәрәкатыны тәрксилаһ олмаг үчүн һеч бир хариҹи тәзјигә бојун әјмәмәјә чағырдылар.
Дүнән Карачидә "Мәҹлис Иттиһад-и-Үммаһ Пакистан" ады алтында Ислам мәзһәбләринин танынмыш партијалары вә алимләринин бирҝә топлантысы кечирилди вә тәдбирин јекун бәјанатында Фәләстинә ҝүҹлү дәстәјә еһтијаҹ, Гәззада сүлһ бәһанәси илә хариҹи планлардан имтина вә Әфганыстанла мүнасибәтләрин бәрпасынын ваҹиблији вурғуланды.
Бу алимләр вә танынмыш дин хадимләри Фәләстин халгыны дәстәкләмәји вә бу халгын сионист режиминә гаршы мүбаризәсини дәстәкләмәји бүтүн мүсәлманларын иман борҹу һесаб етдиләр вә Гүдс дөјүшчүләринә давамлы дәстәји вурғуладылар.
