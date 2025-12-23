Фото Репортаж | Имам Һадинин (ә) шәһадәт ҝеҹәсиндә Һәзрәт Мәсумәнин (ә) зијарәтҝаһынын аб-һавасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ахшамы ҝүнү, ахшам, Һәзрәт Фатимә Мәсумәи Мәсумәнин (әлејһа Сәлам) мүгәддәс Һәрәминдә, мәғриб вә иша намазларындан сонра Һәзрәти Имам Һадинин (әлејһи Сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы мәрасим кечирилди. Зәвварлар вә Мүгәддәс Әһли Бејтин (әлејһимус Сәлам) Шиәләри мәрасимдә иштирак едәрәк, мәзлумҹасына Шәһадәтә јетирилмиш Имама әза сахлајыблар.
23 dekabr 2025 - 20:59
Xəbər kodu: 1765393
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мөһсүн Кәрәм Әли
Sizin rəyiniz