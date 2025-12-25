Гәззәдә һуманитар вәзијјәтлә бағлы хәбәрдарлыг: 1,5 милјон нәфәр евсиз галыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәззәдә фәалијјәт ҝөстәрән гејри-һөкумәт тәшкилатлары шәбәкәсинин рәһбәри анклавда һуманитар вәзијјәтин ағырлашмасы илә бағлы хәбәрдарлыг едәрәк билдириб: Сионист режимин һүҹумларынын давам етмәси нәтиҹәсиндә тәхминән 1,5 милјон фәләстинли вәтәндаш евсиз галыб вә мәскунлашма бөһраны мисли ҝөрүнмәмиш мәрһәләјә чатыб.
Әмҹәд әш-Шәва БМТ-нин Фәләстинли Гачгынлара Јардым вә Ишләр үзрә Аҝентлији (УНРWА) тәрәфиндән һуманитар јардымларын Гәззәјә дахил олмасына манеәләрин јарадылмасыны мөвҹуд вәзијјәтдә ән ҹидди проблем адландырыб вә гејд едиб ки, бу мәһдудијјәтләр јерли гурумларын үзәринә дүшән јүкү даһа да артырыр.
