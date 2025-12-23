Иран Ислам Республикасынын Биринҹи витсе-президенти: Сүни интеллект үзрә ваһид идарәетмә зәрурәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Биринҹи витсе-президенти ваһид сүни интеллект идарәчилијинин мүдахилә дејил, зәрурәт олдуғуну билдириб.
О вурғулајыб: Сүни интеллект саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән бүтүн гурумлар бир-бирини тамамламалы, бу ҝүн дүнјада биринҹи олмаг үчүн гаршылыглы һәмрәјлик нүмајиш етдирмәлидирләр.
Мәһәммәдрза Ариф Иранын Сүни Интеллект вә Рәгәмсал Инновасија Кампусуна бахыш заманы гејд едиб: Сүни интеллектлә мәшғул олмаг сечим дејил, вәзифәдир. О дејиб ки, технолоҝијалар саһәсиндә узун илләрә дајанан, енишли-јохушлу тәҹрүбә мөвҹуддур, лакин јени технолоҝијалар саһәсиндә башланғыҹдан дүзҝүн стратеҝија вә трансмиллы бахыш формалашдырылыб вә ҝәнҹ иранлы алимләрин потенсиалы сајәсиндә габагҹыл технолоҝијалар үзрә дүнјада иддиалы мөвгејә наил олунуб.
Ариф өлкәдә сүни интеллект технолоҝијалары саһәсиндә өзүнүтәшәббүс характерли фәалијјәтләрин дүнјадакы нисби сычрајышла ејни вахтда давам етдијини билдирәрәк әлавә едиб: Сон он илдә сүни интеллект һәлә дә там һәллини тапмамыш идраки мәсәләләрлә үзләшиб. О гејд едиб ки, һазыркы милли стратеҝија вә мөвҹуд вәзифә ондан ибарәтдир ки, Иран сүни интеллект саһәсиндә дүнјанын илк 10 өлкәси сырасында јер алсын. Биринҹи витсе-президент вурғулајыб ки, бу стратеҝија Али Рәһбәрин ҝәнҹ нәслин елми вә техноложи потенсиалыны дәгиг танымасына әсасланан төвсијәләринә сөјкәнир.
Биринҹи витсе-президент билдириб ки, бүтүн мүһүм елми ишләр, инновасијалар вә ихтиралар әсасән ҝәнҹ алимләрин ады илә бағлыдыр вә сон онилликләрдә техноложи вә елми сычрајышларда ҝәнҹләрин пајы чох јүксәк олуб.
Ариф паралел фәалијјәтләрдән нараһатлыг ифадә едәрәк билдириб: Сүни интеллект үзрә ваһид идарәетмә мүдахилә дејил, зәрурәтдир вә милли әмәк бөлҝүсү чәрчивәсиндә бүтүн имкан вә потенсиаллардан истифадә едилмәлидир. О әлавә едиб ки, сүни интеллект саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән бүтүн гурумлар гаршылыглы шәклиндә ишләмәли вә бу ҝүн дүнјада биринҹи мөвгејә јүксәлмәк үчүн бирҝә фәалијјәт ҝөстәрмәлидирләр.
