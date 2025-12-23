Иранын тәһлүкәсизлији вә ракет потенсиалы данышыглар мөвзусу олмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү буҝүнкү мәтбуат конфрансында Иранын ракет потенсиалы мәсәләсинә тохунараг билдириб: Иран Ислам Республикасынын мүдафиә габилијјәти, о ҹүмләдән ракет потенсиалы һеч бир һалда мүзакирә предмети олмајаҹаг. Онун сөзләринә ҝөрә, бу мөвзуда апарылан истәнилән кампанија Ирана гаршы сијаси вә психоложи тәзјиг чәрчивәсиндә гијмәтләндирилир.
Исмајыл Бәгаи 12 ҝүнлүк мүһарибәдән сонра АБШ-нин санксијаларын там ләғви илә бағлы ҝуја ирәли сүрдүјү тәклифләр барәдә иддиалары гәтијјәтлә тәкзиб едиб.
О, АБШ рәсмиләринин, о ҹүмләдән бу өлкәнин дөвләт катибинин ачыгламаларыны АБШ-нин сөз вә давранышларында ачыг зиддијјәтин ҝөстәриҹиси адландырыб.
Билдириб ки, Вашингтон бир тәрәфдән Ирана гаршы санксијалар вә дүшмәнчилик сијасәти јүрүдүр, диҝәр тәрәфдән исә Иран халгыны дәстәкләдијини иддиа едир.
Мәтбуат конфрансынын диҝәр һиссәсиндә Иранын нүвә програмы илә бағлы просесләр вә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији илә мүнасибәтләрә тохунулуб.
Бәгаји Аҝентлијин баш директорунун мөвгеләрини тәнгид едәрәк вурғулајыб: Иранын динҹ нүвә објектләринә һүҹумларын писләнмәдији шәраитдә әввәлки бәјанатларын тәкрарланмасы мәсәләләрин һәллинә һеч бир төһфә вермир.
О гејд едиб ки, бомбаланмыш објектләрә бахыш кечирилмәси илә бағлы һазырда конкрет механизм мөвҹуд дејил вә белә бир механизмин һазырланмасы јалныз Иранын өһдәсинә дүшмүр.
Sizin rəyiniz