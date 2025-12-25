Нетанјаһу Ирана ишарә едәрәк: Биз гаршыдурма ахтармырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ганичән фашист Исраил режиминин баш назири Бенјамин Нетанјаһу исраилли һәрбчиләр гаршысында чыхышы заманы Ирана ишарә едәрәк иддиа едиб ки, сионист режим Иранла јени бир гаршыдурма ахтармыр, лакин просесләри нәзарәт алтында сахлајыр.
Нетанјаһу иддиа едиб: Дүшмәнләримиз алдыглары зијанлары бәрпа едирләр; ејни заманда силаһларыны јенидән гурмаға чалышырлар.
О, билдириб ки, ушаг гатили Исраилә гаршы көһнә тәһдидләр галмагдадыр, дәјишән исә садәҹә бу тәһдидләрин формасыдыр. Һәмчинин һәр ан јени тәһдидләр мејдана чыха биләр.
Сонда “ҝөзләримиз ачыгдыр”- дејә гатил Нетанјаһу билдириб.
