Венесуела АБШ-а ҹаваб олараг Пиратчылыг вә Дәниз Блокадасы илә Мүбаризә Гануну гәбул етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Венесуела Милли Ассамблејасы пиратчылыг вә ја дәниз блокадасы үчүн 20 иллик һәбс ҹәзасы нәзәрдә тутан гануну јекдилликлә гәбул етди.
АБШ рәсмиләри билдирибләр ки, АБШ Саһил Мүһафизәси бу ајын әввәлиндә Венесуеланын хам нефти дашыјан санксијалы бир танкерини әлә кечириб вә һәфтәсону Венесуела илә әлагәли ики диҝәр ҝәмини әлә кечирмәјә дә ҹәһд едиб.
Венесуела Милли Ассамблејасы да өз нөвбәсиндә АБШ-ын бу пиратчылығына вә дәниз блокадасына гаршы ганун гәбул едәрәк, һүгуги өлчү ҝөтүрүб.
