Ирагын Баш Назири Патриарх Луис Рафаел Саконун чыхышына бирбаша ҹаваб олараг: Исраил режими илә нормаллашманын Ираг лүғәтиндә јери јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Баш Назири Мәһәммәд Шија Әл-Судани сионист режими илә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасына гәти шәкилдә гаршы чыхараг дејиб: "Бизә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы јох, гардашлыг, севҝи, бирҝәјашајыш вә шәриәтә вә конститусијаја риајәт лазымдыр".
О, фашист Исраил режимин аддымларынын бүтүн инсани дәјәрләрә вә сәмави динләрә зидд олдуғуну вурғулады.
Баш назирин чыхышы Мар Јусиф (Мүгәддәс Јусиф) Килсәсиндә кечирилән Милад мәрасими заманы едилди. Бу, Халдеј Католик Килсәсинин Патриархы Луис Рафаел Саконун чыхышына бирбаша ҹаваб иди.
Мүгәддәс Милад мәрасиминдә Ирагын јүксәк сијаси вә дини лидерләри иштирак етдиләр. Әл-Судани бу платформадан Бағдадын Фәләстин мәсәләси вә Тәл-Әвивлә мүнасибәтләри илә бағлы сарсылмаз мөвгејини бир даһа тәсдигләмәк үчүн истифадә етди.
