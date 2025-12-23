Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ ордусу бу ҝүн Сакит Океанын шәргиндәки бејнәлхалг суларда наркотик гачагмалчылығы илә мәшғул олдуғу еһтимал едилән бир ҝәмијә һүҹум етдијини вә нәтиҹәдә бир нәфәрин өлдүјүнү ачыглады.
АБШ Ҹәнуб Команданлығы һүҹумда һеч бир Америка гүввәсинин зәрәр ҝөрмәдијини ачыглады вә һүҹумун АБШ Һәрби Катиби Пит Һегсеттин әмри илә һәјата кечирилдијини әлавә етди.
Гејд едәк ки, АБШ Ҹәнуб Команданлығы, АБШ ордусунун Сакит Океанын шәргиндә етдији пиратлығына наркотик гачагмалчылығы илә мүбаризә донуну ҝејиндирсә дә, лакин иддиаларына даир хырда дәлил белә ҝәтирмәјибләр. Вә АБШ-ын бу ганунсузлуғу вә ҹинајәт һәрәкәтләри дүнја иҹтимаијјәтинин һиддәтинә сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz