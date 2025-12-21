Фото Репортаж / Имам Һүсејнин (ә) мүгәддәс һәрәминин һимајәси илә Индонезија, Ливан вә Иранда Ханым Фатимеји-Зәһранын (ә) мөвлудуна һәср олунмуш тәдби
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин мүгәддәс зијарәтҝаһында јерләшән Бејнәлхалг Гуран Тәблиғи Мәркәзи, Индонезија, Ливан вә Ирандакы шөбәләри тәрәфиндән ҝениш иштирак вә мүхтәлиф Гуран програмлары илә кечирилән Ханым Фатимеји-Зәһранын (ә) мөвлудуна һәср олунмуш тәдбирләр силсиләсини баша вуруб.
21 dekabr 2025 - 15:28
Xəbər kodu: 1764439
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
