Доктор Пезешкиан дүнја католикләринин лидеринә тәбрик месажы ҝөндәриб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәрјәм оғлу Исанын (Аллаһын Саламы олсун онларын һәр икисинә) мүбарәк доғумуну вә јени 2026-ҹы илин башланғыҹыны тәбрик едән Президент дүнја католикләринин лидеринә дејиб: Инсан проблемләринин һәлли коллектив мүдриклик, јени бир перспектив, тәфәккүр вә дүшүнҹә тәләб едир.
Президент билдирди: Иса Мәсиһин (әлејһи сәлам) доғум тарихи онун азадлыг, зүлмә гаршы мүбаризә вә хејирхаһлыг да дахил олмагла мәнәви хүсусијјәтләринин хатырлатмасыдыр ки, бунлар Гурани-Кәримдә дә тәрифләниб. Үмид едирәм ки, Илаһи әмрләрә вә пејғәмбәрләрин гијмәтли тәлимләринә әмәл етмәклә бүтүн дүнјада әдаләтин, сүлһүн вә азадлығын ҝерчәкләшмәсинин шаһиди олаҹағыг.
Пезешкиан гејд етди: Фөвгәлҝүҹләрин ҹинајәтләри, лимитсиз ҝүҹләри сајәсиндә глобал бирлији мүһарибәјә вә мәһвә доғру апардығы индики дөврдә инсан проблемләринин һәлли коллектив мүдриклик, јени бир перспектив, тәфәккүр вә дүшүнҹә тәләб едир.
