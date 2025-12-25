  1. Ana səhifə
Доктор Пезешкиан дүнја католикләринин лидеринә тәбрик месажы ҝөндәриб

25 dekabr 2025 - 14:51
Xəbər kodu: 1766099
Source: İRNA
Президент Пезешкиан: Иса Мәсиһин (әлејһи сәлам) доғум тарихи онун азадлыг, зүлмә гаршы мүбаризә вә хејирхаһлыг да дахил олмагла мәнәви хүсусијјәтләринин хатырлатмасыдыр ки, бунлар Гурани-Кәримдә дә тәрифләниб. Үмид едирәм ки, Илаһи әмрләрә вә пејғәмбәрләрин гијмәтли тәлимләринә әмәл етмәклә бүтүн дүнјада әдаләтин, сүлһүн вә азадлығын ҝерчәкләшмәсинин шаһиди олаҹағыг.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәрјәм оғлу Исанын (Аллаһын Саламы олсун онларын һәр икисинә) мүбарәк доғумуну вә јени 2026-ҹы илин башланғыҹыны тәбрик едән Президент дүнја католикләринин лидеринә дејиб: Инсан проблемләринин һәлли коллектив мүдриклик, јени бир перспектив, тәфәккүр вә дүшүнҹә тәләб едир.

Президент билдирди: Иса Мәсиһин (әлејһи сәлам) доғум тарихи онун азадлыг, зүлмә гаршы мүбаризә вә хејирхаһлыг да дахил олмагла мәнәви хүсусијјәтләринин хатырлатмасыдыр ки, бунлар Гурани-Кәримдә дә тәрифләниб. Үмид едирәм ки, Илаһи әмрләрә вә пејғәмбәрләрин гијмәтли тәлимләринә әмәл етмәклә бүтүн дүнјада әдаләтин, сүлһүн вә азадлығын ҝерчәкләшмәсинин шаһиди олаҹағыг.

Пезешкиан гејд етди: Фөвгәлҝүҹләрин ҹинајәтләри, лимитсиз ҝүҹләри сајәсиндә глобал бирлији мүһарибәјә вә мәһвә доғру апардығы индики дөврдә инсан проблемләринин һәлли коллектив мүдриклик, јени бир перспектив, тәфәккүр вә дүшүнҹә тәләб едир.

