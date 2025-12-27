Иранын космик сәнаједә мөвгејинин тәрәфдаш сәвијјәсинә јүксәлдилмәси / БРИКС вә Шанхајла мүттәфиглик ҝүндәмдәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Үмид Фәза” ширкәтинин баш директору вә тәсисчиси, “Көвсәр 1/5” пејкинин истеһсалчысы Фәраһани Иранын космик сәнаједә мөвгејинин бу саһәдә танынмыш өлкәләрлә тәрәфдашлыг сәвијјәсинә јүксәлдијини билдириб.
О гејд едиб ки, өлкә космик сәнаје саһәсиндә БРИКС вә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты кими бирликләр чәрчивәсиндә бејнәлхалг әмәкдашлығы инкишаф етдирмәјә чалышыр. “Көвсәр 1/5” пејкинин даһа ики Иран пејки илә бирликдә сабаһ – базар ҝүнү, декабр ајынын 28-дә космоса бурахылмасы планлашдырылыр.
Һазырда Иранын космик сәнаједә фәалијјәт сәвијјәси тәхминән 15 ил әввәлки дөврлә мүгајисәдә ҹидди шәкилдә фәргләнир. Һәмин дөврдә Иран бу саһәдә шаҝирд ролунда чыхыш едир вә билик саһиби олан өлкәләрдән тәҹрүбә өјрәнирди. Лакин һазырда, сөзүн һәгиги мәнасында, Иран бу өлкәләрлә тәрәфдаш гисминдә әмәкдашлыг едир.
Фәраһани сон ҝүнләр Москвада Русија космик сәнајесиндә фәалијјәт ҝөстәрән ширкәтләрлә кечирилән ҝөрүшләрдә гаршылыглы әмәкдашлыг механизмләри, һәмчинин ҝәләҹәк бејнәлхалг гаршылыглы әлагәләрдә технолоҝија вә инвестисија бахымындан тәрәфләрин пајынын мүәјјәнләшдирилмәси мәсәләләринин мүзакирә олундуғуну билдириб.
Бу просесләр Иранын космик сәнаједә јени мәрһәләјә дахил олдуғуну вә гыса мүддәт әрзиндә гаршыја гојулан мәгсәдләрә чатмагда гәтијјәтли олдуғуну ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz