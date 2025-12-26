Ермәнистан Иранла стратежи тәрәфдашлыг сазишинин имзаланмасыны тәклиф едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ермәнистанын баш назири Никол Пашинјан өлкәсинин Иранла стратежи тәрәфдашлыг һаггында сазиш имзаламаг нијјәтиндә олдуғуну бәјан едиб вә ики өлкә арасында мүнасибәтләрин јүксәк сәвијјәдә олдуғуну вурғулајыб.
Пашинјан билдириб: Теһранла әмәкдашлыг динамик шәкилдә ҝенишләнмәкдәдир вә сөзүҝедән јени сазиш икитәрәфли әлагәләрин даһа да дәринләшдирилмәсинә имкан јарада биләр.
Ермәнистанын “Азат” телевизија шәбәкәсинин мәлуматына ҝөрә, бу тәшәббүс өлкәнин сон дөврдә һәјата кечирдији хариҹи сијасәт хәтти илә узлашыр вә белә аддымлар Ирәванын мүхтәлиф бејнәлхалг тәрәфдашларла мүнасибәтләри мөһкәмләндирмәк өһдәлијини, һәмчинин дипломатијада чохшахәли јанашманы нүмајиш етдирир.
