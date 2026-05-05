Галибаф: Статус-квонун давам етмәси Америка үчүн дөзүлмәздир \ Һөрмүз боғазынын јени балансы сабитләшиб

5 may 2026 - 19:08
Xəbər kodu: 1810366
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Шурасы Мәҹлисинин спикери Һөрмүз боғазынын јени балансынын сабитләшдијини билдирди вә вурғулады: Статус-квонун давам етмәси Америка үчүн дөзүлмәздир; һалбуки биз һәлә башламамышыг.

Мәһәммәд Багир Галибаф бу ҝүн, чәршәнбә ахшамы өзүнүн Х һесабында јазыб: Һөрмүз боғазынын јени тәнлији сабитләшир. АБШ вә мүттәфигләри тәрәфиндән атәшкәси позмаг вә блокада тәтбиг етмәклә ҝәмичилик вә енержи транзитинин тәһлүкәсизлији тәһлүкәјә атылыб; әлбәттә ки, онларын шәрләри азалаҹаг.

О, месажыны белә јекунлашдырды: Биз чох јахшы билирик ки, статус-квонун давам етмәси Америка үчүн дөзүлмәздир; һалбуки биз һәлә башламамышыг.

