Галибаф: Статус-квонун давам етмәси Америка үчүн дөзүлмәздир \ Һөрмүз боғазынын јени балансы сабитләшиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Шурасы Мәҹлисинин спикери Һөрмүз боғазынын јени балансынын сабитләшдијини билдирди вә вурғулады: Статус-квонун давам етмәси Америка үчүн дөзүлмәздир; һалбуки биз һәлә башламамышыг.
Мәһәммәд Багир Галибаф бу ҝүн, чәршәнбә ахшамы өзүнүн Х һесабында јазыб: Һөрмүз боғазынын јени тәнлији сабитләшир. АБШ вә мүттәфигләри тәрәфиндән атәшкәси позмаг вә блокада тәтбиг етмәклә ҝәмичилик вә енержи транзитинин тәһлүкәсизлији тәһлүкәјә атылыб; әлбәттә ки, онларын шәрләри азалаҹаг.
О, месажыны белә јекунлашдырды: Биз чох јахшы билирик ки, статус-квонун давам етмәси Америка үчүн дөзүлмәздир; һалбуки биз һәлә башламамышыг.
