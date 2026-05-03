CBS Трампын Јаланларыны Ифша Етди \ Иранын донанма вә һава гүввәләрини мәһв етмәси илә бағлы иддиалар јаландыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәркәзи фәалијјәти Америка Бирләшмиш Штатларында олан, дүнјү шөһрәтли CBS каналы Доналд Трампын Ирана гаршы апардығы мүһарибәдә Иранын донанма вә Һәрби Һава Гүввәләринин мәһв едилмәси иддиасыны шүбһә алтына алыб.
CBS каналы билдириб ки, Доналд Трампын Иран Донамасы вә Һәрби Һава Гүввәләри илә бағлы бүтүн иддиалары јаландыр.
Гејд едәк ки, Доналд Трамп Ҹүмә ҝүнү журналистләрә вердији мүсаһибәсиндә АБШ-ын Иран ордусуну мәһв етмәси илә бағлы ҝүлүнҹ иддиасыны бир даһа тәкрарлајыб.
