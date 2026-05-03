"Телеграф”: “Иран Доналд Трампы тәләјә салыб”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британијанын мүһафизәкар гәзети "Телеграф" (The Telegraph) аналитик јазысында гејд едиб: Доналд Трамп буну етираф етмәсә дә, Иранын тәләсинә дүшүб вә Теһрана гаршы мөвҹуд вариантларынын һеч бири идеал дејил, һәр бири рискләрлә мүшајиәт олунур.
Бу гәзет “Иран Доналд Трампы тәләјә салыб” башлыглы тәһлилдә јазыр: АБШ президенти ја һава һүҹумларыны јенидән башлатмаг, ја да Иранын нүвә мәсәләсини гејри-мүәјјән мүддәтә тәхирә салан сүлһ шәртләрини гәбул етмәк арасында сечим етмәлидир.
Гәзет, Иранла бағлы ҝуја Бредли Купер тәрәфиндән Трампын масасына гојулан ән сон вариантлара вә гејри-мүәјјән мүддәтә узадылмыш атәшкәсә истинад едәрәк билдирир: Вашингтон вә Теһран һазырда гаршыдурманын јени мәрһәләсинә дахил олуб вә һәр ики тәрәф Һөрмүз боғазы үзәриндә гаршы-гаршыја дајанараг бир-биринин ҝери чәкилмәсини ҝөзләјир.
Телеграфын аналитики Трампын ҝөстәриши илә Иран лиманларынын мүһасирәјә алынмасына вә бунун АБШ президенти тәрәфиндән уғурлу гијмәтләндирилмәсинә тохунараг вурғулајыр: Һәрчәнд Иран һәрби потенсиал бахымындан АБШ-дан зәифдир, лакин Теһран ҝөстәриб ки, рәгибә тәсир ҝөстәрмәк үчүн АБШ-ла силаһ вә ја донанма бахымындан бәрабәрлик зәрури дејил.
Гәзет ҝәми изләмә платформасы “Кеплер”ин мәлуматларына истинадла етираф едир ки, Иранын Һөрмүз боғазында ҝәмичилији мәһдудлашдырмаг габилијјәти там ајдын ҝөрүнүр вә апрел ајында бу кечиддән нефт ахыны 95 фаиз азалыб. Глобал мигјасда игтисади тәзјиг јаратмаг Теһран үчүн мүһүм тәсир аләтинә чеврилиб.
Телеграфын аналитикинин фикринҹә, әслиндә Трамп Иран игтисадијјатыны чөкдүрмәјә чалышдығы кими, Теһран да Вашингтон үзәриндә малијјә тәзјигини артырмаға чалышыр ки, АБШ президенти мөвгејини јенидән гијмәтләндирмәјә вә Теһранын истәдији шәртләрә ујғун разылашма имзаламаға мәҹбур олсун.
