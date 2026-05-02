Имам Мүҹтәба Хаменеи: Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазында јени фәсил формалашыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи, 30 апрел – Милли Фарс Көрфәзи Ҝүнү мүнасибәтилә јајдығы месажда вурғулајыб: “Бу ҝүн реҝионда дүнјанын зоракы гүввәләринин ән бөјүк һәрби јүрүшү вә тәҹавүзүндән ики ај кечдији, АБШ-нин өз планында рүсвајчы мәғлубијјәтә уғрадығы бир вахтда Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазында јени бир фәсил формалашыр.”
Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин Милли Фарс Көрфәзи Ҝүнү мүнасибәтилә месажынын мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Реҝионумузун мүсәлман халглары, хүсусилә әзиз Ислами Иранынын шәрәфли халгы үчүн Уҹа Аллаһын мисилсиз немәтләриндән бири “Фарс көрфәзи” немәтидир. Бу, садә су һөвзәсиндән даһа бөјүк бир немәтдир; кимлијимизин вә сивилизасијамызын бир һиссәсини формалашдырмыш, халглар арасында әлагә нөгтәси олмагла јанашы, Һөрмүз боғазы вә ондан сонра Оман дәнизи васитәсилә дүнја игтисадијјаты үчүн һәјати вә бәнзәрсиз бир јол јаратмышдыр.
Бу стратежи сәрвәт өтән әсрләрдә бир чох шејтанларын тамаһыны ојатмышдыр. Авропалы вә америкалы јаделлиләрин тәкрарланан тәҹавүзләри, реҝион өлкәләри үчүн јаратдыглары тәһлүкәсизликсизлик, зәрәрләр вә чохсајлы тәһдидләр дүнја тәҹавүзкарларынын Фарс көрфәзи реҝионунун сакинләринә гаршы бәднам планларынын јалныз бир һиссәсидир. Бунун ән сон нүмунәси "Бөјүк Шејта"нын сон гылынҹојнатмалары иди.
Фарс көрфәзинин ән узун гуру саһилинә малик олан Иран халгы бу көрфәзин мүстәгиллији, јаделлиләрә вә тәҹавүзкарлара гаршы мүбаризә јолунда ән бөјүк фәдакарлыглары ҝөстәрмишдир; португалијалыларын чыхарылмасы вә Һөрмүз боғазынын азад едилмәсиндән — бу һадисә 10 Ордибеһештин Милли Фарс Көрфәзи Ҝүнү адландырылмасынын әсасыны тәшкил едир — Һолландија мүстәмләкәчилијинә гаршы мүбаризәјә вә Инҝилтәрә мүстәмләкәчилијинә гаршы мүгавимәт дастанларына гәдәр.
Лакин Ислам Ингилабы Фарс көрфәзи реҝионундан тәҹавүзкарларын әлини кәсмәк истигамәтиндә бу мүгавимәтләрин дөнүш нөгтәси олду. Бу ҝүн реҝионда дүнјанын зоракы гүввәләринин ән бөјүк һәрби јүрүшү вә тәҹавүзүндән ики ај кечдији, АБШ-нин өз планында рүсвајчы мәғлубијјәтә уғрадығы бир вахтда Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазында јени бир фәсил формалашыр.
Фарс көрфәзи реҝионунун халглары узун илләр боју зоракылар вә тәҹавүзкарлар гаршысында өз һакимләринин сүкутуна вә зилләти гәбул етмәсинә алышмышдылар. Онлар сон 60 ҝүн әрзиндә әзиз Иранын ҹәнуб бөлҝәсинин халгы вә ҝәнҹләринин гејрәти вә дөјүшкәнлији илә јанашы, Ордунун вә СЕПАҺ-ын дәниз гүввәләринин иҝидләринин мөһкәмлији, ајыглығы вә мүбаризәсинин ҝөзәл тәзаһүрләрини — јаделлиләрин һеҝемонлуғунун рәдд едилмәси истигамәтиндә — өз ҝөзләри илә ҝөрдүләр.
Бу ҝүн Уҹа Һаггын инајәти вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибәнин мәзлум шәһидләринин, хүсусилә Ислам Ингилабынын узагҝөрән вә али мәгамлы Рәһбәринин — Аллаһ онун уҹа мәгамыны даһа да јүксәлтсин — ганынын бәрәкәти илә тәкҹә дүнја иҹтимаи рәји вә реҝион халглары арасында дејил, һәтта өлкәләрин султанлары вә һакимләри үчүн дә сүбут олунду ки, америкалы јаделлиләрин Фарс көрфәзи торпагларында мөвҹудлуғу, јува вә мәскән салмасы реҝионда тәһлүкәсизлијин ән мүһүм позуҹу амилидир. АБШ-нин пуч базалары өз тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә белә гадир дејилди; о ки галды реҝиондакы асылы гүввәләрин вә америкапәрәстләрин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә үмид бағлансын.
Илаһи јардым вә гүдрәт сајәсиндә Фарс көрфәзи реҝионунун парлаг ҝәләҹәји АБШ-сиз вә өз халгларынын инкишафы, раһатлығы вә рифаһына хидмәт едән бир ҝәләҹәк олаҹаг. Биз Фарс көрфәзи вә Оман дәнизинин су һөвзәсиндә гоншуларымызла “ејни талеји пајлашырыг”. Минләрлә километр узагдан тамаһкарлыгла бурада шәр төрәдән јаделлиләрин исә бу бөлҝәдә јери јохдур — јалныз онун суларынын дибиндән башга.
Уҹа вә мүбарәк Рәббин лүтфү илә мүгавимәт сијасәтләри вә “Ҝүҹлү Иран” стратеҝијасы сајәсиндә ҝерчәкләшән бу зәфәр зәнҹири реҝион вә дүнја үчүн јени низамын мүждәси олаҹаг.
Бу ҝүн Иран халгынын мөҹүзәви ојанышы јалныз сионизмә вә ган төкән Америкаја гаршы мүбаризәнин он милјонларла ҹан фәдаиси илә мәһдудлашмыр. Ислам үммәтинин бирләшмиш сыраларынын өнүндә өлкә дахилиндә вә хариҹиндә јашајан 90 милјон гејрәтли вә шәрәфли иранлы өз кимлик, мәнәви, инсани, елми, сәнаје вә әсас вә јени технолоҝија имканларынын һамысыны — нанодан биотехнолоҝијаја, нүвәдән ракет технолоҝијасына гәдәр — милли сәрвәти һесаб едир вә су, гуру вә һава сәрһәдләри кими онун да кешикчиси олаҹаг.
Ислами Ираны Һөрмүз боғазы үзәриндә идарәетмәни һәјата кечирмәк немәтинә әмәли шүкүр етмәклә Фарс көрфәзи реҝионуну тәһлүкәсиз едәҹәк вә дүшмән гүввәләринин бу су јолундан суи-истифадә имканларыны арадан галдыраҹаг. Һөрмүз боғазынын јени һүгуги гајдалары вә јени идарәетмәнин тәтбиги бүтүн реҝион халгларынын хејринә раһатлыг вә инкишафы тәмин едәҹәк, онун игтисади немәтләри халгларын гәлбләрини севиндирәҹәк; Аллаһын изни илә, кафирләр истәмәсәләр белә.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
30 апрел
