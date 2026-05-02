Пакистан гәзети Трампа: Сизин мүһарибәдән чыхыш вә разылашмаја еһтијаҹыныз вар, Иранын јох!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистанын Инҝилисдилли “Даwн” гәзети Трампын дипломатија просесиндәки икили давранышларыны вә АБШ-ын Иран Ислам Республикасына гаршы сахта тәһдидләрини тәнгид едәрәк јазыб: Трамп администрасијасы реаллыглары ҝөрмәздән ҝәлмәмәлидир; чүнки Иранын әксинә, мәһз АБШ-нин разылашмаја вә өзүнү мүһарибәдән хилас етмәјә еһтијаҹы вар.
Теһранын Вашингтона Пакистанын васитәсилә Трампа чатдырылан јени тәклифинә бахмајараг, АБШ вә Исраилин Ирана гаршы тәһдид долу риторикасы давам едир.
Газет сонра вурғулајыб: Бүтүн бунлар сүлһ просесинин зәрәринәдир; әҝәр ҹидди дипломатик ирәлиләјиш әлдә олунмаса, һәрби әмәлијјатлара гајыдыш еһтималыны истисна етмәк олмаз.
