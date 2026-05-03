Исраил Һизбуллаһ гаршысындакы аҹизлијинә етираф етди \ Jерусалем Пост: Һизбуллаһ һүҹумларыны дајандырмағын "сеһрли јолу" јохдур

3 may 2026 - 21:55
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Исраил Һизбуллаһ гаршысындакы аҹизлијинә етираф етди \ Jерусалем Пост: Һизбуллаһ һүҹумларыны дајандырмағын "сеһрли јолу" јохдур

Исраел Һајом: “...Һизбуллаһы диз чөкдүрмәк үчүн стратежи пусгу әмәлијјаты планы Исраилә гаршы стратежи пусгуја чеврилиб.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист Исраил режиминдә Иврит дилиндә чап олунан Jерусалем Пост билдириб: “Һизбуллаһ һүҹумларыны дајандырмағын "сеһрли јолу" јохдур вә биз Ливанын ҹәнубунда стратежи тәлә илә үзләширик.”

Јәһуди медиасы хәбәр вериб: “Исраил ордусу Һизбуллаһын пилотсуз тәјјарә һүҹумларыны дајандырмагда аҹиз галдыгларына етираф едир.”

Бу арада, "Исраел Һајом" гәзети билдириб: “Ливандакы вәзијјәтлә бағлы Исраил ордусундакы мәјуслуг сәвијјәсини ҝөрмәздән ҝәлмәк чәтиндир. Һизбуллаһы диз чөкдүрмәк үчүн стратежи пусгу планы Исраилә гаршы стратежи пусгуја чеврилиб.”

Гәзет әлавә едәрәк билдириб: “Һәр кечән ҝүн шималдакы дөјүш бир даһа "тарихин әввәлки анларынын" аҹы реаллығыны хатырладыр.”

"Исраел Һајом" Исраил тәһлүкәсизлик рәсмисиндән ситат ҝәтирәрәк јазыб: "Биз Ливанын ҹәнубунда стратежи тәлә илә үзләширик; бизим үчүн ҝери чәкилмәк мәғлубијјәт демәкдир вә Трамп бизим ирәлиләмәјимизә мане олур."

