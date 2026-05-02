Иранын Москвадакы сәфиринин Әрагчи–Путин данышыглары илә бағлы ачыгламасы: Дост өлкәләрин тәшәббүсләрини динләјирик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Москвадакы сәфири Казым Ҹәлали билдириб: Базар ертәси Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә Русија Президенти Владимир Путин арасында кечирилән данышыглар сәмәрәли олуб. О, һәмчинин Русијанын сон һадисәләрдә мүмкүн васитәчилик ролу илә бағлы дејиб: Дост өлкәләрин тәшәббүсләрини динләјирик вә нәзәрдән кечиририк.
Ҹәлали ҹүмә ахшамы Москвада ЫРНА мүхбири илә сөһбәтиндә әлавә едиб: Данышыгларын бир һиссәси бејнәлхалг әмәкдашлыг саһәсини, диҝәр һиссәләри исә реҝионал мәсәләләри вә икитәрәфли мүнасибәтләри әһатә едиб.
О билдириб: Һәмчинин АБШ вә Исраилин Ирана гаршы тәҹавүзү илә бағлы мәсәләләр вә Теһранла Москва арасында јарадылмасы зәрури олан координасија механизмләри дә бу ҝөрүшдә мүзакирә олунуб.
Иранын Москвадакы сәфири, АБШ вә Исраилин һәрби тәҹавүзүндән сонра јаранмыш мөвҹуд вәзијјәтлә бағлы Әрагчи–Путин ҝөрүшүндә конкрет тәшәббүсүн ирәли сүрүлүб-сүрүлмәдији барәдә суала ҹавабында гејд едиб: Фактики олараг конкрет тәшәббүс тәгдим олунмајыб; ҝөрүш даһа чох гаршылыглы мәсләһәтләшмә характери дашыјыб вә бу истигамәтдә данышыгларын давам етдирилмәси разылашдырылыб.
