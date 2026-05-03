Фореиҝн Аффаирс: Вашингтонун Ирана ҝүзәшт етмәкдән башга чарәси јохдур / Теһран үчүн үч имтијазлы гызыл көрпү тәклифи

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: илдә алты дәфә нәшр олунан Шимали Америкада бејнәлхалг мүнасибәтләр вә АБШ хариҹи сијасәти үзрә Фореиҝн Аффаирс журналы АБШ-ын Иран Ислам Республикасына гаршы башлатдығы илдырымсајағы мүһарибәнин ифласа урамасы вә мәғлубијјәтини гәбул етмәси һаггда мәгалә јазыб.
Фореиҝн Аффаирс мәгаләдә јазыб ки, "хошаҝәлмәз олса да" АБШ Ирана "сүлһүн бәдәли" үнванында азындан ҝүзәштләр етмәлидир.
Мәгаләдә һәмчинин АБШ-ын Ирана гаршы тәзјиг сијасәтинин уғурсузлуға дүчар олдуғу билдирир.
Бу нәшрдәки мәгаләнин мүәллифләри үч истигамәтли "гызыл көрпү" тикмәји тәклиф едирләр: 1- Иранын уран зәнҝинләшдирмәк һүгугуну гәбул етмәк, 2- Бир даһа тәҹавүзкарлыг етмәмәјә зәманәт вермәк, 3- Һөрмүз боғазыны ачмагла Иранын јенидән гурулмасы хәрҹләрини өдәмәк вә реҝионун нефт ихраҹына рүсум тәтбиг етмәк.
