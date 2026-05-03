Имам Хаменеи: Мүәллимләр вә фәһләләр мәдәни вә игтисади мүбаризәнин ән тәсирли гүввәләридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Рәһбәри Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи Фәһлә Ҝүнү вә Мүәллим Ҝүнү мүнасибәтилә месажында бәјан едиб: Мүәллимләр мәдәни мүбаризәнин ән тәсирли һалгасы, фәһләләр исә игтисади мүбаризәнин ән тәсирли үнсүрләриндәндир; белә ки, бу ики тәбәгәнин мәдәнијјәт вә игтисадијјат саһәләринин онурға сүтуну олдуғуну иддиа етмәк олар.
Ислам Ингилабы Рәһбәринин Фәһлә Ҝүнү вә Мүәллим Ҝүнү мүнасибәтилә месажынын мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Ордибеһешт ајынын 11 вә 12-си фәһләнин мәгамы вә мүәллимин дәјәринин тәгдир едилдији ҝүнләрдир. Шифаһи вә символик тәгдир, дүзҝүн вә јериндә олан бир иш олса да, һәр бир өлкәнин инкишафы елм вә әмәл адлы ики ганаддан асылыдыр.
Мүәллим бу мәгсәдин ҝерчәкләшмәсинин илк мәрһәләсиндә рол ојнајыр. Билијин өјрәдилмәси, баҹарыгларын артырылмасы, һәмчинин ҝәләҹәк нәслин бахышларынын инкишафынын мүһүм һиссәси вә кимлијинин формалашдырылмасы онун үзәринә дүшән мәсулијјәтдир. Һәр бир мүәллимин јанында јетишән шаҝирдләр, тәләбәләр вә дини тәһсил аланлар јахын ҝәләҹәкдә өјрәндикләри билик вә баҹарыглары тәтбиг едәҹәк вә һәтта аиләнин исти мүһитиндән тутмуш иш јеринә, күчә вә ҹәмијјәтә гәдәр мүхтәлиф саһәләрдә давраныш вә нитгләриндә мүәллимләринин давраныш вә сөзләрини бир ҝүзҝү кими әкс етдирәҹәкләр.
Диҝәр тәрәфдән, әмәк саһәси өлкә мигјасында ҝениш бир мејдандыр; евләрин дахилиндән, идарәләрдән, иш вә бизнес ваһидләриндән, мәсҹидләрдән тутмуш әкин саһәләринә, емалатханалара, фабрикләрә, мәдәнләрә вә чохсајлы хидмәт саһәләринә гәдәр узаныр. Бу ҝениш саһә бөјүк уғурларын әсас дајаглары сајылан зәһмәткешлик вә өһдәлик кими ики үнсүрдән нә гәдәр чох бәһрәләнсә, өлкәнин инкишафы бир о гәдәр даһа чох вә даһа јахшы тәмин олунаҹагдыр.
Билирик ки, бир фәһлә өһдәлик вә дүзҝүн әмәл сајәсиндә бәзән елә бир мәгама чатыр ки, мүәллим вә тәрбијәчинин меһрибан әли кими, онун баҹарыглы вә сәнәткар әлинә дә тәшәккүр вә миннәтдарлыг әламәти олараг өпмәк лазымдыр. Бу исә һәр бир инсанын илк тәрбијәчиләри олан ата вә ананын гуҹағындан вә сонракы мәрһәләдә мүәллимин һүзурундан гајнагланыр.
Инди Иран Ислам Республикасы 47 илдән артыг мүбаризәдән сонра, илаһи лүтфә архаланараг, өз инкишаф вә јүксәлишинә гаршы олан дүшмәнләрлә һәрби гаршыдурмада диггәтәлајиг ҝүҹүнүн бир һиссәсини дүнјаја сүбут етмишдир. Буна ҝөрә дә игтисади вә мәдәни ҹиһад мәрһәләсиндә дә онлары мәјус етмәли вә мәғлуб етмәлидир.
Мүәллимләр мәдәни мүбаризәнин ән тәсирли һалгасы, фәһләләр исә игтисади мүбаризәнин ән тәсирли үнсүрләриндән биридир; белә ки, бу ики тәбәгәнин мәдәнијјәт вә игтисадијјат саһәләринин онурға сүтуну олдуғуну демәк олар. Буна ҝөрә дә онлар өз хүсуси мөвгеләринин әһәмијјәтини — јалныз фәалијјәт мүгабилиндә әмәкһаггы алынан бир пешәдән даһа үстүн олдуғуну — дүзҝүн дәрк етмәлидирләр.
Ејни заманда нәзәрә алмаг лазымдыр ки, иллик вә ја вахташыры шифаһи тәгдирләр һәрчәнд јериндә вә мүнасибдир, лакин бу ики тәбәгәнин зәһмәтләринә верилән гијмәт бундан даһа дәрин вә даһа әмәли олмалыдыр. Мән һесаб едирәм ки, әзиз Иран халгы мејдан вә күчәләрдә иштирак етмәклә өз өлкәсинин һәрби гүввәләринә лајигли дәстәк ҝөстәрдији кими, мүәллим вә фәһләләрә дәстәк мәсәләсиндә дә ҝүҹлү мөвге ортаја гојмалыдыр.
О ҹүмләдән, шаҝирд вә тәләбәләрин аиләләринин мәктәб вә университетләрин идарә олунмасында иштиракы даһа да ҝенишләндирилмәлидир. Һәмчинин өлкә дахилиндә истеһсал олунан малларын истеһлакына үстүнлүк вермәклә истеһсалчы фәһләләр дәстәкләнмәли, хүсусилә зәрәр ҝөрмүш бизнес саһибләри истәр истеһсал, истәрсә дә хидмәт саһәләриндә мүмкүн гәдәр ишчи ихтисарындан вә ишчи гүввәсинин ајрылмасындан чәкинмәлидирләр. Әксинә, һәр бир фәһлә һәмин истеһсал вә хидмәт ваһидинин сәрвәти кими гијмәтләндирилмәлидир. Әлбәттә, мөһтәрәм һөкумәт дә имкан дахилиндә бу хејирхаһ аддымы дәстәкләмәлидир.
Әзиз Иран узун илләрин сәјләри нәтиҹәсиндә һәрби ҝүҹ кими мејдана чыхдығы кими, иншаллаһ вә илаһи лүтф сајәсиндә, Иран-Ислам кимлијинин хәтләринин мүәјјәнләшдирилмәси вә бунун ҝәнҹләрин дүшүнҹә вә руһуна даһа дәриндән нүфуз етмәси мүәллим вә тәрбијәчиләрин әли илә, еләҹә дә зәһмәткеш иранлы фәһләләрин әмәјинин нәтиҹәси олан јерли истеһсал малларына үстүнлүк верилмәси илә инкишаф вә јүксәлиш зирвәләринә доғру ирәлиләјәҹәкдир. Бу исә, шүбһәсиз, Имам Заманын (ә.ф) хејир-дуасы вә васитәчилији илә, Аллаһ-Тааланын изни илә даһа тез вә даһа јахшы шәкилдә ҝерчәкләшәҹәкдир.
Вәссәламу әлејкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкәтуһ.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
1 мај 2026
