Иран ән сон данышыглар планынын мәтнини Пакистанлы васитәчијә тәгдим едиб

3 may 2026 - 18:20
Source: İRNA
Иран Ислам Республикасы ән сон данышыглар планынын мәтнини ҹүмә ахшамы, 30 апрел ахшамы АБШ-лә данышыгларда васитәчи кими чыхыш едән Пакистана тәһвил вериб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы мүһарибәјә сон гојулмасы истигамәтиндә сәјләр әсасында өз данышыглар планыны Пакистана тәгдим етдијини ачыглајыб.

ИРНА-нын хариҹи сијасәт мүхбиринин мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасы ән сон данышыглар планынын мәтнини ҹүмә ахшамы, 30 апрел ахшамы АБШ-лә данышыгларда васитәчи кими чыхыш едән Пакистана тәһвил вериб.

Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји өтән ахшам телевизија мүсаһибәсиндә вурғулајыб ки, АБШ-лә данышыгларда мүһарибәнин баша чатдырылмасы вә давамлы сүлһ Теһранын приоритетидир.

