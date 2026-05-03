Иран ән сон данышыглар планынын мәтнини Пакистанлы васитәчијә тәгдим едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы мүһарибәјә сон гојулмасы истигамәтиндә сәјләр әсасында өз данышыглар планыны Пакистана тәгдим етдијини ачыглајыб.
ИРНА-нын хариҹи сијасәт мүхбиринин мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасы ән сон данышыглар планынын мәтнини ҹүмә ахшамы, 30 апрел ахшамы АБШ-лә данышыгларда васитәчи кими чыхыш едән Пакистана тәһвил вериб.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји өтән ахшам телевизија мүсаһибәсиндә вурғулајыб ки, АБШ-лә данышыгларда мүһарибәнин баша чатдырылмасы вә давамлы сүлһ Теһранын приоритетидир.
