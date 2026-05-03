Реутерс хәбәрдарлыг етди: Иранла һазыркы гаршыдурма Трампы даһа бөјүк проблемләрлә үзләшдирәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс хәбәр аҝентлији Трампын “Иран Батаглығы”нда чабаладығы барәдә јаздығы бир мәгаләдә билдириб: “Иранла мүһарибә мәгсәдләринә чатмадан давам етдикҹә, АБШ чыхылмаз вәзијјәтлә, игтисади вә сијаси нәтиҹәләрлә үзләшир.”
Јухарыда гејд олунан хәбәр аҝентлији билдириб: “Ики тәрәф арасындакы мөвге фәрги һәлл јолунун тапылмасына мане олуб вә данышыглар тәклифләри рәдд едилиб.”
Реутерс даһа сонра Иранын үстүн карта малик олдуғуна, АБШ вә Трампын исә ифласа уғрамасына ишарә едәрәк јазыб: “Дахили тәзјиг вә Трампын АБШ-да популјарлығынын азалмасы артыб вә хәрҹләр чохалыб.
Әксинә, Иран Һөрмүз боғазы кими тәсир имканларыны горујараг үстүнлүк газаныб.”
