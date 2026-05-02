Пекин Вашингтону сајмады: Иран нефтинин алынмасына ҝөрә АБШ санксијаларыны танымырыг!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чин шәнбә ҝүнү бәјан едиб ки, Иран нефтинин алынмасы илә бағлы АБШ санксијаларыны танымыр вә онлара әмәл етмәјәҹәк.
Чинин Тиҹарәт Назирлији бу ҝүн (шәнбә) билдириб ки, Иран нефти алдығына ҝөрә бу өлкәнин беш гурумуна гаршы тәтбиг едилән АБШ санксијаларына табе олмајаҹаг.
Чин Иран нефтинин әсас мүштәриләриндән биридир вә бу өлкәнин мүстәгил нефт емалы заводлары Иран нефтинин идхалындан асылыдыр. Бу исә АБШ-нин Теһрана тәзјигләри артырмаг мәгсәдилә Иран нефти алыҹыларына гаршы тәзјиг ҝөстәрдији бир вахтда баш верир.
Вашингтон ҹүмә ҝүнү даһа бир Чин нефт емалы заводуну санксијалар сијаһысына әлавә едиб. Бунунла бағлы Чинин Тиҹарәт Назирлији билдириб ки, Чин гурумларынын үчүнҹү өлкәләрлә игтисади фәалијјәтинин мәһдудлашдырылмасы бејнәлхалг һүгугун позулмасы һесаб олунур.
Sizin rəyiniz