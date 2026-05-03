Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Канаданын "Policy" журналы Иранла мүһарибәнин вә Трампын мүттәфигләри узаглашдырмаг сијасәтинин нәтиҹәсини дүнјанын АБШ-дан асылылығынын азалмасы вә бејнәлхалг актјорларын өзүнәинамынын артмасы кими ҝөрүр.
"Policy Magazine" журналы Авропанын мүдафиә инвестисијаларыны артырдығыны вә малијјә алтернативләри ахтардығыны, Асија өлкәләринин исә енержи үчүн Русија вә Чинә үз тутдуғуну тәһлил едир. Чин бу бошлугдан истифадә едәрәк јуанын мөвгејини ҝүҹләндирир.
АБШ-нин дахилиндә етимад бөһраны вә сијаси гејри-сабитлик һөкм сүрүр. Бу вәзијјәт арзуолунан Америка дүнја низамыны ҹидди шәкилдә тәһлүкә алтына гојуб.
