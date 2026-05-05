Трамп јенидән тәһдид риторикасына гајытды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президенти Һөрмүз боғазында Америка гүввәләринин тәхрибат характерли фәалијјәтләринин артмасы фонунда јенидән тәһдид тону илә мүраҹиәт едиб.
О, даһа әввәл Рамазан мүһарибәси заманы Теһрана гаршы тәһдидләр сәсләндирәрәк “бу ҝеҹә бир сивилизасија мәһв едиләҹәк” иддиасыны ирәли сүрмүш, лакин буна наил ола билмәмишди. Трамп бу ҝүн јерли вахтла Фох Неwс-а мүсаһибәсиндә билдириб ки, “әҝәр Иран Һөрмүз боғазынын јенидән ачылмасы планына мүдахилә едәрсә, мәһв олаҹаг.”
АБШ есминесләри тәкрар хәбәрдарлыглара мәһәл гојмадыгдан сонра Иран Ордусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри һәмин ҝәмиләрин јахынлығында ганадлы ракетләр, реактив мәрмиләр вә дөјүш ПУА-лары илә хәбәрдарлыг атәши ачыб вә бу аддымларын нәтиҹәләринә ҝөрә “АБШ-сионист дүшмәни”ни мәсул һесаб едиб.
