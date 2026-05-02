Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәрги Лондон Университетинин профессору Др. Мәһәммәд Һүсејн Әмирһүсејни ИРНА үчүн гәләмә алдығы көшә јазысында гејд едиб: Буҝүнкү дүнјада мүнагишәләр бәзән тәк бир сөзлә башлајыр. Фарс көрфәзинин хәритәсиндән "фарс" адынын чыхарылмасы Иранын гәдим бир сивилизасија илә тарихи әлагәсини кәсмәк ҹәһди вә бир нөв "символик Ирансызлашдырма"дыр. О, бу адын суја дејил, тарихин јаддашына јазылдығыны вә ону мүдафиә етмәјин һәгигәти алгоритмик вә сијаси тәһрифләрә гаршы мүдафиә етмәк олдуғуну вурғулајыр.
Шәрги Лондон Университетинин профессору вә бејнәлхалг мәсәләләр үзрә аналитик Др. Мәһәммәд Һүсејн Әмирһүсејни ИРНА үчүн јаздығы гејддә јазыб: Буҝүнкү дүнјада мүнагишәләр јалныз һәрби саһәләрдә баш вермир; бәзән бир сөз, бир ад вә ја һәтта хәритәләрдән бир сифәтин чыхарылмасы даһа дәрин бир мүнагишәјә сәбәб олур. Фарс көрфәзи тарихин, сијасәтин вә кимлијин тәк бир адда кәсишдији бир јердир. Фарс көрфәзи садәҹә ҹоғрафи ад дејил, һәм дә бир сивилизасијанын тарихи јаддашыдыр.
Фарс көрфәзи мәсәләси садәҹә бир ҹоғрафи ад үзәриндә шифаһи мүбаһисә дејил. Бу ад Иран тарихинин, тиҹарәт шәбәкәләринин, навигасијанын, реҝионал тәһлүкәсизлијин, хәритәләрин дилинин, сәјаһәт әдәбијјатынын, дипломатик сәнәдләрин вә бејнәлхалг ад системинин гатларыны өзүндә еһтива едир. Бу сәбәбдән, бу су һөвзәсиндән "фарс" сөзүнүн чыхарылмасы ҹәһди әслиндә Иранын ән ваҹиб сивилизасија вә ҝеосијаси саһәләриндән бири илә тарихи әлагәсини кәсмәк ҹәһдидир.
Диҝәр тәрәфдән, ејни ад Авропа картографија әнәнәсиндә дә давам етмишдир. Британија Китабханасынын хәритә коллексијалары да дахил олмагла, нүфузлу Британија архивләриндә "Фарс көрфәзи" адлы чохсајлы хәритә вә дәниз хәритәләри нүмунәләри гејдә алынмышдыр; бунлара ХıХ вә ХХ әсрин әввәлләринә аид хәритәләр вә дәниз хәритәләри дахилдир. Һәтта Оман вә реҝионла бағлы бәзи хәритәләрдә белә, "Фарс көрфәзи" ады јерли вә әрәб адлары илә јанашы истифадә олунур ки, бу да ҝөстәрир ки, һәтта Авропа картографлары ҹәнуб саһилләринин әрәб адларыны гејд едәркән белә, бүтүн су һөвзәсини "Фарс көрфәзи" һесаб едирдиләр.
Фарс көрфәзи кечмишә аид дејил; бу, бу ҝүнүн вә сабаһын мәсәләсидир. Бу ады һәр дәфә дүзҝүн истифадә етдикдә, садәҹә бир сөзү мүдафиә етмирик; тарихин вә һәгигәтин давамлылығыны мүдафиә едирик. Фарс көрфәзи далғанын силмәси үчүн суја јазылмајыб; тарихин јаддашына јазылыб.
