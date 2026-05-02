Алманија канслери Фридрих Мертс Иран әлејһинә тәҹавүзлә бағлы Трампла фикир ајрылығы олдуғуну вурғулајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманија канслери Фридрих Мертс АБШ Президенти Доналд Трампла Иран әлејһинә мүһарибәнин башланмасы мәсәләсиндә фикир ајрылығы олдуғуну вурғулајыб, лакин ики лидер арасында мүнасибәтләрин һәлә дә јахшы олдуғуну иддиа едиб.
Мертс журналистләрә дејиб: Мән Иранла мүһарибә башлајан илк ҝүндән бу гаршыдурмаја шүбһә илә јанашырдым. Буна ҝөрә дә бу мәсәлә илә бағлы мөвгејими ачыг шәкилдә билдирмишәм.
О, бунунла белә, АБШ Президенти илә шәхси мүнасибәтләринин һәлә дә јахшы олдуғуну иддиа едиб вә Теһранла Вашингтон арасындакы гаршыдурманын игтисади тәсирләри илә бағлы нараһатлығыны бир даһа тәкрарлајыб.
Гејд едәк ки, Иран әлејһинә мүһарибә илә бағлы фикир ајрылығы Трамп администрасијасы илә НАТО-дакы Авропа мүттәфигләри арасында бу мәсәлә, еләҹә дә Украјна мүнагишәси дахил олмагла диҝәр мөвзуларда фәргли бахышларын мөвҹудлуғуну ҝөстәрир.
