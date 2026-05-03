Д. Ә. Вилајәти Трампа ејһам атараг јазды: Тарих сатылыг дејил

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Һәзрәти Ајәтуллаһ Имам Мүҹтәба Хаменеинин Бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири, Доктор Әли Әкбәр Вилајәти, Фарс Көрфәзи Милли Ҝүнү мүнасибәтилә “Х” сосиал шәбәкәсиндә пајлашым едиб.
Доктор Әли Әкбәр Вилајәти “Х” сосиал шәбәкәсиндәки шәхси сәһифәсиндә вурғулајыб ки, “тарих сатылыг дејил!”
О АБШ президенти Д. Трампа ејһам атараг јазыб: “Ҹәнаб Доналд Трамп, инди ки, Чарлз буну сизә хатырлатды, әҝәр Британија олмасајды, бу ҝүн франсызҹа данышмалы идиниз. Јахшы олар ки, ондан көһнә мүстәмләкә хәритәләри барәдә дә сорушасыныз; һәмин хәритәләрдә Фарс Көрфәзинин ады Америка Бирләшмиш Штатларынын јаранмасындан әсрләр әввәл мәһз бу адла гејд олунуб.”
