Фоторепортаж \ «Рәһил» Бејнәлхалг Шер Мәҹлиси – Ингилабын Шәһид Имамынын мәрсијәсиндә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: «Рәһил» Бејнәлхалг Шер Мәҹлиси, Ингилабын Шәһид Имамынын мәрсијәсинә һәср олунараг, базар ертәси, 3 Мај 2026 (1405-ҹи ил, 13 Ордибеһишт), ахшам саатларында Ливан, Сурија, Ираг, Фәләстин вә Ирандан олан шаирләрин иштиракы илә Гум шәһәриндәки «Бејт» Мәдәнијјәт Комплексиндә кечирилди. Гејд едәк ки, «Рәһил» – сөзү әрәб дилиндә олараг «руһани шәхсин дүнјадан көчмәси» мәнасында ишләнир.
5 may 2026 - 17:43
Xəbər kodu: 1810328
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
