  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Иранын БМТ-дәки нүмајәндәлији: Ирана гаршы мүһарибәдәки ролуна ачыг шәкилдә етирафы едән Исраил режиминин “дипломатија”дан данышмасы тәәҹҹүблүдүр

25 dekabr 2025 - 14:16
Xəbər kodu: 1766089
Source: İRNA
Иранын БМТ-дәки нүмајәндәлији: Ирана гаршы мүһарибәдәки ролуна ачыг шәкилдә етирафы едән Исраил режиминин “дипломатија”дан данышмасы тәәҹҹүблүдүр

Иранын БМТ-дәки нүмајәндәлији: Сыфыр зәнҝинләшдирмә вә мәҹбуријјәт диалог анлајышы илә узлашмыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки даими нүмајәндәлији чәршәнбә ҝүнү јерли вахтла бәјан едиб ки, Исраил режиминин Ирана гаршы мүһарибәсинин һазырланмасы вә әлагәләндирилмәсиндә өз әсл ролуну ачыг шәкилдә етираф едән бир тәрәфдән “дипломатија” барәдә нәсиһәтләр ешитмәк һејрәт доғурур.

Нүмајәндәлик вурғулајыб ки, сыфыр зәнҝинләшдирмә тәләби, вахт ултиматумлары вә мәҹбуретмә тәдбирләри дипломатик терминләрлә пәрдәләнсә белә, маһијјәт етибарилә гаршылыглы анлашмаја әсасланан просес дејил; әксинә, мәгсәдин разылашма јох, тәслим етдирмә олдуғуну нүмајиш етдирир. Иранын мөвгеји ҝүҹ сијасәтинә дејил, һүгугун алилијинә әсасланыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha