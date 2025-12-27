Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италјан аналитик Ҝиулио Чинаппи, Тәһлүкәсизлик Шурасында АБШ-ын дәфәләрлә вето гојмасына вә Гәзза мүһарибәсинин давам етмәсинә, Вашингтонун Иранын нүвә објектләринә һәрби һүҹумуна вә Ливан суверенлијинин дәфәләрлә позулмасына даир БМТ һесабатларына тохунараг, сон бир илдә ҝүҹ сијасәтинин бејнәлхалг гурумларын гәрәзсизлијини тәзјиг алтына алдығыны вә БМТ-нин глобал иҹтимаи рәјдә, хүсусән дә глобал Ҹәнубда етибарлылығына хәләл ҝәтирдијини билдирди.
О, әлавә етди: “Гәззанын дағыдылмасындан Иранын нүвә објектләринә һүҹумлара вә Ливан суверенлијинин дәфәләрлә позулмасына гәдәр, өтән ил ҝүҹ сијасәтинин гануну дәстәкләмәли олан гурумлары неҹә јолдан чыхара биләҹәјини ҝөстәрди. Ветолар, тәзјиг вә санксијалар мәсулијјәти әвәз етдикдә, БМТ системинин гәрәзсизлији вә нәтиҹәдә глобал тәһлүкәсизлик сарсылыр.”
АБШ Фордо, Нәтәнз вә Исфаһандакы објектләри һәдәф алды; Бу аддым дәрһал јалныз реҝионал сабитлик дејил, һәм дә глобал һүгуги низамын бүтөвлүјү илә бағлы ҹидди суаллар доғурду. БМТ-нин инсан һүгуглары үзрә експертләри һүҹумлары һүҹум ҝүҹүндән истифадәјә гојулан фундаментал гадағанын позулмасы кими характеризә етдиләр вә хәбәрдарлыг етдиләр ки, "габаглајыҹы" вә ја "өнләјиҹи" мүдафиәнин нормаллашдырылмасы дүнјаны зор вә ҝүҹүн ганун вә әдаләти әвәз едәҹәји фәлакәтли бир дөврә апара биләр.
