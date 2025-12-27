Имам Хаменеи Авропада Ислам Тәләбә Ассосиасијалары Бирлијинин иллик топлантысына месаж үнванлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Һәзрәти Ајәтуллаһ Хаменеи Авропада Ислам Тәләбә Ассосиасијалары Бирлијинин иллик топлантысына үнванладығы месажда АБШ ордусунун ағыр һүҹумунун вә онун реҝионда утанҹвериҹи шәкилдә ҝенишләнмәсинин Ислами Ираны ҝәнҹләринин тәшәббүсү, ҹәсарәти вә фәдакарлығы сајәсиндә мәғлубијјәтә уғрадығыны вурғулајыб.
Имам Хаменеи Һәзрәтләри бу барәдә билдириб: Фасиг вә фәсад јајан зоракыларын чашгынлығынын әсас сәбәби нүвә мәсәләси дејил, әдаләтсиз низам вә дүнјада һеҝемон системин һөкмранлығы илә үзләшмәк вә Ислами Иран тәрәфиндән әдаләтли милли вә бејнәлхалг системә мүраҹиәт етмәк бајрағыны галдырмагдыр.
Ислам Ингилабынын Рәһбәринин месажынын мәтни беләдир:
Рәһман вә Рәһим олан Аллаһын ады илә
Әзиз ҝәнҹләр!
Бу ил өлкәниз иман, бирлик вә өзүнәинам сајәсиндә дүнјада јени нүфуз вә чәки газанды. АБШ ордусунун вә онун рүсвајчы төр-төкүнтүсүнүн бу бөлҝәјә ағыр һүҹуму Ислами Иранын ҝәнҹләринин тәшәббүсү, ҹәсарәти вә фәдакарлығы илә мәғлуб едилди. Сүбут олунду ки, Иран халгы өз имканларындан истифадә едәрәк, иман вә салеһ әмәлләрин көлҝәсиндә, фасиг вә залым тәкәббүрлү ҝүҹләр гаршысында дајана вә Ислам дәјәрләринә чағырышы дүнјаја әввәлкиндән даһа уҹа сәслә чатдыра биләр.
Бир сыра елм адамларынын, ҝенералларын вә бир груп әзиз халгымызын шәһид олмасы илә бағлы дәрин кәдәр ҹәсур Иран ҝәнҹлијини дајандыра билмәјиб вә дајандыра билмәјәҹәк. Һәмин шәһидләрин аиләләри өзләри һәрәкатын өнҹүлләри арасындадыр.
Проблем, нүвә мәсәләси вә бу кими шејләрлә бағлы дејил. Бу, әдаләтсиз низам вә мөвҹуд дүнјада һеҝемон системин һөкмранлығы илә үзләшмәк вә әдаләтли милли вә бејнәлхалг Ислам системинә кечмәклә бағлыдыр. Мәһз бу, Ислами Иранынын өз бајрағыны галдырдығы вә фасиг вә фәсад төрәдән зоракылары гәзәбләндирдији бөјүк мүбаризәдир.
Хүсусилә хариҹдәки тәләбәләр, бу бөјүк мәсулијјәтдә паја маликдир. Гәлбләринизи Аллаһа тәслим един, нәләрә гадир олдуғунузу таныјын, тәшкилат вә бирликләри бу истигамәтә јөнәлдин.
Аллаһ сизинләдир вә ин шә Аллаһ, сизи там гәләбә ҝөзләјир.
Сејид Әли Хаменеи
