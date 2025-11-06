Фото Репортаж / Әл-Аббас Бригадасы Ханым Фатимеји-Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) Шәһадәтини анмаг үчүн матәм сахлајыблар
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Әл-Аббас (әлејһи сәлам) Бригадасы Фатимијјә Ҝүнләриндә, Ханым Фатимеји-Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) Шәһадәтинин илдөнүмүнү анмаг үчүн Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) вә Һәзрәти Әбүлзәлил Аббасынн (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәмләри арасында јерләшән Бејнул-һәрәмејн адланан әразидә матәм мәрасими кечирибләр.
6 noyabr 2025 - 10:32
Xəbər kodu: 1747275
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz