Исраилин Нју-Јоркдакы Консуллуғунун Баш Консулу: Түркијә бизим дүшмәнимиздир вә һеч бир түркијә әсҝәри Гәззаја ҝирмәјәҹәк!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын Гәрби Асијадакы жандарм режими, Исраилин Нју-Јоркдакы Консуллуғунун Баш Консулу Офир Акунис “Исраил Кан” каналына вердији мүсаһибәсиндә Тәл-Әвив сијасәтинин һеч бир түркијәли әсҝәрин Гәзза золағына ҝирмәсинә иҹазә вермәдијини ачыглады.
Офир Акунис чыхышында, Түркијәни “Исраилин дүшмәни” адландырды вә Түркијә Президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын ачыгламаларына истинад едәрәк деди: “Әрдоған, Исраили Һитлер кими давранмагда вә Гәззада сојгырым ҹинајәти төрәтмәкдә ҝүнаһландырмышды.”
Акунис һәмчинин Әрдоғанын “терроризми тәшвиг етдијини” иддиа етди.
Сионист режимин Нју-Јоркдакы Консуллуғунун Баш Консулу Сурија илә бағлы вурғулады: “Биз Сурија илә тәһлүкәсизлик мүгавиләсинин бағланмасыны истәјирик вә бу мәсәләјә диггәт јетирмәлијик.”
О, һәмчинин Исраилин кечмиш мүдафиә назири Еһуд Баракын әввәлләр вердији "Дәмәшгдә Һомсу јејәҹәјик" ачыгламасына истинад едәрәк әлавә едиб: "Бу мөвзунун баш тутмасы јахын дејил вә ҝәләҹәк илләрдә дә мүтләг баш вермәјәҹәк."
Акунис даһа сонра билдириб ки, сионист режими Америка васитәчиләриндән Дәмәшг вә Голан тәпәләри арасындакы әразини "мәдәниләшдирмәји" (јәни һәрбиләшдирмәмәсини) вә һәмчинин онун сөјләдијинә ҝөрә ики ај әввәл баш вермиш "Дүрзи гардашларынын гырғыныны" дајандырмаларыны хаһиш едиб.
