Улјанов: НПТ ујғун олараг Иран өз динҹ нүвә програмыны давам етдирмәк һүгугуна маликдир

23 dekabr 2025 - 19:45
Source: İRNA
Улјанов Х сосиал шәбәкәсиндә АБШ-нин сабиг дөвләт катиби Мајк Помпеонун Иранын динҹ нүвә програмы илә бағлы сәсләндирдији тәхрибат характерли ачыгламалара мүнасибәт билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијанын Вјанада јерләшән бејнәлхалг тәшкилатлар јанында даими нүмајәндәси билдириб: Иран Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләсинә (НПТ) ујғун олараг өз динҹ нүвә програмыны давам етдирмәк һүгугуна маликдир.

Улјанов АБШ-нин сабиг дөвләт катиби Мајк Помпеонун Иранын динҹ нүвә програмы илә бағлы сәсләндирдији тәхрибат характерли ачыгламалара мүнасибәт билдирәрәк, Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Ҝөрүнүр, АБШ-нин сабиг дөвләт катиби НПТ-јә әсасән Иранын милли нүвә програмыны горумаг һүгугуна малик олмасындан хәбәрсиздир.

Помпео демишди: “Иран нүвә програмыны бәрпа етмәк үчүн бүтүн сәјләрини ҝөстәрир вә биз буна иҹазә верә билмәрик.”

