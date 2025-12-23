Улјанов: НПТ ујғун олараг Иран өз динҹ нүвә програмыны давам етдирмәк һүгугуна маликдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијанын Вјанада јерләшән бејнәлхалг тәшкилатлар јанында даими нүмајәндәси билдириб: Иран Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләсинә (НПТ) ујғун олараг өз динҹ нүвә програмыны давам етдирмәк һүгугуна маликдир.
Улјанов АБШ-нин сабиг дөвләт катиби Мајк Помпеонун Иранын динҹ нүвә програмы илә бағлы сәсләндирдији тәхрибат характерли ачыгламалара мүнасибәт билдирәрәк, Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Ҝөрүнүр, АБШ-нин сабиг дөвләт катиби НПТ-јә әсасән Иранын милли нүвә програмыны горумаг һүгугуна малик олмасындан хәбәрсиздир.
Помпео демишди: “Иран нүвә програмыны бәрпа етмәк үчүн бүтүн сәјләрини ҝөстәрир вә биз буна иҹазә верә билмәрик.”
