Ҹеневрә иҹласында Иран нүмајәндәси: Гәззада мүһарибә ҹинајәтләринә ҝөстәриш верәнләр вә онлары төрәдәнләр мәсулијјәтә ҹәлб олунмалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијин вердији мәлумата ҝөрә, Милли Мәҹлисин сәдр мүавини Һәмид Рза Һаҹыбабаји, Бејнәлхалг Парламентләрарасы Иттифагын үмумдүнја топлантысында иштирак етмәк үчүн Ҹеневрәдә сәфәрдә оларкән билдириб: Һеч бир атәшкәс вә ја мүвәггәти разылашма әдаләтин унудулмасы вә ҹинајәткарларын мәсулијјәтдән азад едилмәси демәк олмамалыдыр.
О гејд едиб: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Гәззада төрәдилән мүһарибә ҹинајәтләри вә сојгырымларда иштирак едән, онлара ҝөстәриш верән вә бу әмрләри иҹра едән шәхсләри таныјыб, әдаләт гаршысында ҹаваб вермәләрини тәмин етмәлидир.
Һаҹыбабаји вурғулајыб: Парламентләрарасы Иттифагын вә Ислам Өлкәләри Парламентләр Бирлијинин әсас мәгсәдләриндән бири сүлһү тәмин етмәк вә мүнагишәләри диалог, әмәкдашлыг вә парламент дипломатијасы васитәсилә динҹ јолла һәлл етмәкдир.
О әлавә едиб: Бу ҝүн биз бөјүк бир сынаг гаршысындајыг — Гәззада давам едән һуманитар фәлакәт гаршысында һәм инсан виҹданы, һәм дә бејнәлхалг системин әдаләтә садиглији сынаға чәкилир.
Sizin rəyiniz