Фарс Көрфәзинин мисилсиз инҹисы, Сүһејл кәнди бејнәлхалг сәвијјәдә танынды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Ирам Ислам Республикасынын Гешм Азад Тиҹарәт Зонасы Тәшкилатынын Мәдәни Ирс, Туризм вә Сәнәткарлыг Идарәсинин мүвәггәти рәһбәри билдириб: Гешм адасында јерләшән Сүһејл кәнди рәсми шәкилдә бејнәлхалг гејдијјата алыныб.
О, вурғулајыб ки, Һөрмүзган вилајәтинин бу бәнзәрсиз инҹисы 2025-ҹи илдә БМТ-нин Үмумдүнја Туризм Тәшкилаты тәрәфиндән дүнјанын ән јахшы туризм кәндләриндән бири сечилиб.
Иран Ислам Республикасынын кәндләрин вә мәһрум бөлҝәләрин инкишафы үзрә витсе-президенти Әбдүлкәрим Һүсејнзадә Гешм адасында кечирилән “Дүнјанын ән јахшы туризм кәндләри” мәрасиминдә чыхыш едәрәк дејиб:
Бу ҝүн бир чох өлкәләрин Ирана гаршы мөвге тутдуғу бир дүнјада, бу торпағын бир кәндинин адынын бејнәлхалг сәвијјәдә парламасы вә Иран бајрағынын уҹалдылмасы бөјүк фәхр вә гүрур мәнбәјидир.
Һүсејнзадәнин сөзләринә ҝөрә, Сүһејл садәҹә бир кәнд дејил, Иранын дүнјадакы симасыдыр — иззәт, шәрәф вә ләјагәтлә јашајан халгын мәдәни, сивилизасион вә инсани тәмсилчисидир вә бу дәјәрләри дүнјаја тәгдим едир.
Витсе-президент әлавә едиб: Сүһејл вә она бәнзәр кәндләр дахили, јерли инкишафын уғурлу нүмунәләридир. Дөвләт белә тәҹрүбәләрин өлкә үзрә ҝенишләнмәси, гоншу кәндләрин дә Сүһејл кими инкишаф етмәси үчүн шәраит јарадаҹаг. Биз һөкумәт олараг халгын јанындајыг вә јерли инкишафы ҝүҹләндирмәк үчүн бүтүн имканлардан истифадә едәҹәјик, – дејә о билдириб.
Һүсејнзадә ону да гејд едиб ки, дөвләт халг тәшәббүсләринә әсасланан лајиһәләри – кичик инкишаф фондларынын јарадылмасыны, фермерләрлә бирҝә инвестисија програмларыны вә кәнд тәсәррүфаты саһәсиндә сәлаһијјәтләндирмә тәшәббүсләрини дәстәкләјир. Мәгсәд, гаршылыглы етимада вә һәмрәјлијә әсасланан бир инкишаф јолунун формалашдырылмасыдыр.
Витсе-президентин сөзләринә ҝөрә, Гешм адасынын ҝөзәллији шиә вә сүнни әһалинин сүлһ вә гардашлыг шәраитиндә бирҝә јашајышындадыр. Бу инсанлар мави дәнизин вә парлаг ҝүнәшин гојнунда, Иран севҝиси илә јашајырлар. Үмид едирәм ки, бу һәмрәјлик вә уҹалыг даим давамлы олаҹаг, – дејә Һүсејнзадә вурғулајыб.
