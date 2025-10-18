  1. Ana səhifə
Әнсар Аллаһ лидери: Иран Ислам Республикасы Фәләстин уғрунда бөјүк фәдакарлыг ҝөстәриб

18 oktyabr 2025 - 17:24
Xəbər kodu: 1739845
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын лидери Сејјид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси: “Иран Ислам Республикасы Фәләстин идеалынын мүдафиәси уғрунда чохсајлы фәдакарлыглар едиб вә бу јолда бир сыра иранлы мүҹаһид командирләр, о ҹүмләдән шәһид ҝенерал Гасым Сүлејмани һәјатларыны гурбан верибләр.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Јәмәнин Әнсар Аллаһ Һәрәкатынын лидери шәһид Јәһја Синварын аным ҝүнү мүнасибәтилә чыхыш едиб.

О, бу чыхышында онун һәјатындан алынаҹаг бөјүк дәрсләри хатырладараг дејиб: “Шәһид Синвар Фәләстинин дөзүмлүлүк вә Аллаһа бағлылыг рәмзи иди. Онун ҹиһад вә али дәјәрләр уғрунда мүбаризәси ҝәләҹәк нәсилләр үчүн илаһи бир мәктәбдир.”

Сејјид Әбдүлмәлик әл-Һуси әлавә едиб: “Һизбуллаһ ҹәбһәси дә бу јолда чохсајлы шәһидләр, о ҹүмләдән бөјүк шәһид Сејјид Һәсән Нәсруллаһы тәгдим едиб.”

О, даһа сонра вурғулајыб: “Иран Ислам Республикасы бүтүн тәзјигләрә бахмајараг, Фәләстин амалынын мүдафиәсиндә сарсылмаз дајанараг бөјүк фәдакарлыглар ҝөстәриб вә өз мүҹаһид командирләрини бу јолда гурбан вериб.”

