Әнсар Аллаһ лидери: Иран Ислам Республикасы Фәләстин уғрунда бөјүк фәдакарлыг ҝөстәриб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Јәмәнин Әнсар Аллаһ Һәрәкатынын лидери шәһид Јәһја Синварын аным ҝүнү мүнасибәтилә чыхыш едиб.
О, бу чыхышында онун һәјатындан алынаҹаг бөјүк дәрсләри хатырладараг дејиб: “Шәһид Синвар Фәләстинин дөзүмлүлүк вә Аллаһа бағлылыг рәмзи иди. Онун ҹиһад вә али дәјәрләр уғрунда мүбаризәси ҝәләҹәк нәсилләр үчүн илаһи бир мәктәбдир.”
Сејјид Әбдүлмәлик әл-Һуси әлавә едиб: “Һизбуллаһ ҹәбһәси дә бу јолда чохсајлы шәһидләр, о ҹүмләдән бөјүк шәһид Сејјид Һәсән Нәсруллаһы тәгдим едиб.”
О, даһа сонра вурғулајыб: “Иран Ислам Республикасы бүтүн тәзјигләрә бахмајараг, Фәләстин амалынын мүдафиәсиндә сарсылмаз дајанараг бөјүк фәдакарлыглар ҝөстәриб вә өз мүҹаһид командирләрини бу јолда гурбан вериб.”
Sizin rəyiniz