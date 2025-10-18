Фашист Исраил режими Гәззада атәшкәс режимини 47 дәфә позуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин һөкумәтинин Гәззадакы медиа офиси шәнбә ҝүнү елан едиб ки, ишғалчылар Золагда мүһарибә битдикдән сонра атәшкәс режимини 47 дәфә позуб.
Гәззадакы һөкумәтин медиа офиси билдириб: “Атәшкәс разылашмасы вә мүһарибәнин баша чатмасы вә бејнәлхалг һуманитар һүгугун гајдаларынын ачыг шәкилдә позулмасы акты мүлки шәхсләрә бирбаша атәш, гәсдән һүҹумлар вә бир сыра мүлки шәхсләрин һәбс едилмәсини әһатә едир.”
Офисин ачыгламасында дејилир: “Исраил режиминин бу һүҹумлары јашајыш мәнтәгәләринин әтрафында јерләшдирилән һәрби машынлар вә танклар, сенсорлар вә узагдан һәдәф алма системләри илә тәҹһиз едилмиш електрик кранлары, һәмчинин јашајыш мәнтәгәләри үзәриндә давамлы олараг учан вә мүлки инсанлары атәшә тутан вә бирбаша һәдәф алан пилотсуз учуш апаратлары васитәсилә һәјата кечирилиб.”
Һөкумәтин Гәззадакы Информасија Идарәси елан едиб ки, бу позунтулар истиснасыз олараг Гәзза золағынын бүтүн валиликләриндә мүшаһидә олунуб вә бу, сионист режимин тәҹавүзкарлыгларыны дајандырмаг өһдәлијини ҝөтүрмәдијини вә Фәләстин халгыны өлдүрмәк вә террор етмәк сијасәтини давам етдирмәкдә исрарлы олдуғуну ҝөстәрир.
Ачыгламаја ҝөрә, мүһарибәнин дајандырылмасы илә бағлы гәрарын верилдији ҝүндән бу ҝүнә гәдәр давам едән бу позунтулар нәтиҹәсиндә 38 шәһид вә 143 јаралы гејдә алыныб.
Бәјанатда дејилир: “Биз бу мөвзуда ишғалчылары мәсулијјәтли һесаб едирик вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты вә гарант тәрәфләри Исраили давамлы тәҹавүзү дајандырмаға вә Гәзза золағында мүдафиәсиз мүлки инсанлары горумаға мәҹбур етмәк үчүн дәрһал мүдахилә етмәјә чағырырыг.”
